Alessandria: Caucino, sgomberare Casa delle Donne

Ad Alessandria "è necessario e doveroso" procedere allo sgombero della Casa delle Donne, struttura occupata dal network Non una di Meno. Lo afferma l'assessore regionale alla famiglia, Chiara Caucino, che invita "l'attuale amministrazione di sinistra di Alessandria a chiarire definitivamente se vuole stare dalla parte della legalità o della totale anarchia". La Casa delle donne è stata allestita nell'Ipab (ex asilo Monferrato) alessandrino. Caucino interviene dopo la comparsa di un post su Facebook in cui esponenti della "Casa" spiegano che dopo un incontro con il sindaco Giorgio Abonante e l'assessore comunale Giorgio Laguzzi hanno ricevuto "rassicurazioni" rispetto al pericolo di uno sgombero immediato. Oltre a chiedere che i due amministratori "smentiscano queste esternazioni", Caucino afferma che lo sgombero è necessario e doveroso, a prescindere da qualsiasi posizione politico/ideologica, ai fini della dichiarazione di estinzione dell'Ipab da parte della Regione ed affinché il bene passi in capo al Comune". "Se davvero la situazione è quella rappresentata - conclude Caucino - la sinistra che governa Alessandria andrebbe consapevolmente a sostenere e valorizzare azioni gravissime, illegali, quasi da far west".