Mise: Pichetto, soddisfazione per rilancio area Torino

"Con il via libera al piano di rilancio dell'area di crisi industriale del territorio di Torino, governo e Mise confermano gli impegni presi con il territorio nel sostenere gli investimenti produttivi nella filiera dell'automotive e dell'aerospazio: è per me motivo di grande soddisfazione. A partire dalle ore 12 di domani, 25 luglio sarà operativo, infatti, lo sportello online previsto dalla riforma della legge 181/89. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. "Per poter partecipare ai bandi le imprese dovranno prioritariamente garantire investimenti per la tutela ambientale e per l'innovazione", ha precisato Pichetto. " Sarà necessario, dunque, creare forti sinergie tra il mondo della ricerca e l'industria a partire dai settori dell'automotive e aerospazio, mantenendo alta l'attenzione verso l'occupazione e la formazione professionale dei lavoratori: l'area di Torino è uno dei motori principali della crescita economica di questo Paese, pertanto merita una strategia di politica industriale per irrobustire e rilanciarne l'innata vocazione manifatturiera".