Uomo ucciso nel Vercellese, indagano carabinieri

Un uomo di 32 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Tronzano Vercellese (Vercelli). Sul posto sono arrivati i carabinieri. La vittima, secondo le prime informazioni, era di origini marocchine. L'omicidio è stato commesso in un cortile in via Garibaldi. I residenti affermano di avere sentito cinque o sei colpi d'arma da fuoco e di avere notato, subito dopo, un'automobile allontanarsi. I carabinieri stanno perlustrando la zona alla ricerca della vettura che, come hanno testimoniato i residenti, si è allontanata da via Garibaldi subito dopo gli spari. Il territorio interessato è tra Alice Castello, Crova e Lignana, piccoli centri vicini a Tronzano. Gli investigatori si avvalgono anche dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sul luogo dell'omicidio è arrivato un pubblico ministero della procura di Vercelli.