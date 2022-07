Torino: Lo Russo, a Vanchiglia vandalismo intollerabile

"Gli episodi di vandalismo di questa notte a Vanchiglia sono intollerabili. Dopo aver recentemente approvato in Giunta norme più stringenti sulla mala movida incontrero' in settimana il Prefetto e le forze dell'ordine per capire come intervenire in modo coordinato ed efficace". Lo scrive sui social il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.