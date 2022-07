AMBIENTE & POLITICA

Fridays for Future, Greta dà forfait

L'attivista svedese si collega a distanza con i giovani del secondo Meeting europeo iniziato oggi a Torino. "Problemi logistici", riferiscono i portavoce dal campeggio della Colletta. Denunciati gli autori del blitz sul balcone della Regione

L’attivista ambientalista svedese Greta Thumberg si collegherà a distanza con i giovani del secondo Meeting europeo di Fridays for Future, che inizia oggi a Torino, e al contemporaneo campeggio del Climate Social Camp. L’annuncio di “problemi logistici”, che ne impediscono la presenza nel capoluogo piemontese, è stato dato dagli attivisti stessi, in una conferenza stampa di presentazione al Parco della Colletta di Torino, dove è stato allestito il Camp. Greta parteciperà quindi da remoto alla plenaria del meeting, in programma nel pomeriggio. “Greta è vista come un simbolo, ma è una attivista come tanti altri – hanno spiegato i Fridays For Future –. È vero che è stata lei a promuove la nascita del movimento. Noi le vogliamo bene, ma in giro per il mondo ci sono tanti altri attivisti che non possono essere presenti per diversi motivi e sono tutti dispiaciutissimi. Ci sono attivisti che non hanno avuto il visto per uscire dai loro Paesi”, continuano.

“Faccio i miei complimenti all’organizzazione perché hanno fatto un fantastico lavoro e mi auguro che tutti lo possano apprezzare”, queste sono state le prime parole di Greta in video collegamento con l’assemblea al campus universitario Einaudi di Torino. “Sono contenta che le persone possano nuovamente ritrovarsi e stare insieme dopo tutto questo tempo e un’occasione come questa in cui si può parlare faccia a faccia – ha aggiunto – è un'opportunità per migliorare il livello della discussione e per conoscersi tutti meglio. Mi auguro che questo accada”, ha concluso augurando a tutti “buona fortuna”.

Intanto, la questura di Torino ha denunciato una quindicina di attivisti ambientalisti, che questa mattina hanno partecipato a un blitz di Extinction Rebellion al Palazzo della Regione Piemonte, salendo dall’esterno sul balcone per posizionare uno striscione, che è stato sequestrato, così come una cassa stereo usata per lo speakeraggio.