Elezioni: Desirò (Bd), campagna tra vecchi slogan e isteria

"Dopo l'irresponsabile decisione di fare cadere un Governo nel periodo più difficile della storia del Paese, stiamo assistendo ad uno spettacolo di basso livello offerto da un mondo politico in preda ad una crisi di nervi e legato a vecchi retaggi". Così Claudio Desirò, membro del direttivo nazionale e segretario regionale di Buona Destra, sull'inizio della campagna elettorale. "La partenza della campagna della Lega è coincisa con i soliti proclami - aggiunge -, tra decreti sicurezza e riforma pensioni, che ascoltiamo da ormai più di 10 anni, come se le urgenze attuali che affossano il Paese nemmeno esistessero. Il milione di alberi all'anno annunciato da Berlusconi ricorda tanto il famoso milione di posti di lavoro promesso 10 anni fa, così come il blocco navale meloniano. Non una parola sulla crisi energetica, non un proclama sull'inflazione dilagante e sul come arginarla". Desirò aggiunge: "Non un passaggio sulla guerra alle porte dell'Europa, sulla crisi del grano, su un'Unione Europea da rafforzare su politiche economiche, estere e di difesa. Insomma, le contingenze attuali non vengono citate, forse perché negli slogan sovranisti non troverebbero un appeal in linea col loro elettorato di riferimento".