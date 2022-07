Lo Russo, presto ordinanza per bonifica Stura

"Abbiamo già attivato questa mattina una riunione operativa, a valle della giunta. Sono in corso gli accertamenti di carattere tecnico che produrranno i documenti necessari dal punto di vista amministrativo nell'ottica di quello che ci è stato segnalato, cioè il pericolo di incendi e di eventuali ostruzioni, in caso di esondazione dello Stura". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della richiesta di bonifica da parte della Procura per la discarica di Lungo Stura. "I nostri tecnici - ha spiegato - sono già al lavoro, insieme all'avvocatura comunale. Ovviamente verrà coinvolto il Comune, ma anche i proprietari dei terreni che sono stati segnalati dalla Procura. E' in corso - ha aggiunto - un'interlocuzione con la Procura per individuare i proprietari dei terreni su cui insistono i maggiori pericoli, per consentire una notifica puntuale di un'ordinanza che e' in fase di predisposizione da parte mia relativa all'obbligatorietà della rimozione dei rifiuti. È un problema che risale in là negli anni: la priorità è mettere in sicurezza l'area. Per quanto riguarda i costi di bonifica verranno in un secondo momento, dopo la pulizia dell'area, che è a rischio incendio e esondazione".