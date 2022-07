Riapre centro vaccinale di Settimo Torinese per quarte dosi

Sabato 30 luglio riapre il centro vaccinale "Bosio" a Settimo Torinese. A darne notizia l'amministrazione comunale. E' il primo hub non ospedaliero che riapre nel territorio dell'Asl To4 dove, al momento, per la somministrazione delle quarte dosi, sono attivi solo i centri vaccinali negli ospedali di Chivasso, Ciriè e Ivrea. I pazienti over 60 possono effettuare già ora la pre-adesione e in attesa dell'apertura del Bosio potranno essere eventualmente indirizzati sulle altre sedi vaccinali.