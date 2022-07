Garante animali Piemonte, per associazioni resti Moriconi

Il tavolo "Animali & Ambiente", costituito da associazioni ambientaliste e animaliste tra cui Enpa, Lav, Legambiente, Lipu e Sos Gaia, esprime preoccupazione per la prossima nomina del Garante dei diritti degli animali del Piemonte, dato che il mandato dell'attuale garante, Enrico Moriconi, è in scadenza. I timori, riferiscono dalle associazioni, "riguardano le indiscrezioni secondo cui Angelo Ferrari, commissario straordinario per l'emergenza peste suina, è un probabile candidato". Il tavolo si dice "molto preoccupato per questa eventuale scelta, in quanto - dice la presidente di Sos Gaia, Rosalba Nattero - Ferrari è un tecnico preposto al depopolamento dei cinghiali, per non dire uccisione. Questa figura dev'essere una persona che nutre sentimenti di empatia verso le altre specie viventi". Le associazioni vorrebbero la ricandidatura di Moriconi, "il quale - aggiungono - ha operato per la tutela degli animali nel rispetto dei confini stabiliti dalle norme, senza eluderle". A tal scopo hanno scritto una lettera al Consiglio regionale sostenendo la ricandidatura di Moriconi: "ci auguriamo - concludono - che la Regione ne tenga conto, e voglia continuare un'esperienza positiva a tutela degli animali".