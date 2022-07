Clima: Preioni (Lega), blitz a Torino non giustificato

"Se un attivista per il clima si macchia di un reato non può essere giustificato, come invece fanno il Pd e le sinistre. Sono inaccettabili i giudizi di Luv sulle forze dell'ordine, alle quali va la nostra solidarietà". Parole di Alberto Preioni, capogruppo regionale della Lega Salvini Piemonte, sulle denunce arrivate dopo il blitz di ieri degli ambientalisti a Palazzo della Regione, e sulle dichiarazioni del capogruppo di Liberi Uguali Verdi. Grimaldi, insieme al capogruppo di Sinistra Ecologista Torino, Alice Ravinale, aveva parlato di "diritto alla protesta" e aveva invitato tutti a "stemperare il clima di tensione", dopo le denunce e i fogli di via da cui sono stati raggiunti i giovani. Ribatte Preioni: "I giovani vanno ascoltati, ma se si macchiano di reati noi resteremo sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Un confronto non si fa attraverso comizi non autorizzati, salendo sul balcone della Regione, o con atti di violenza. E allora ben vengano i fogli di via: forse questa città è troppo abituata a chiudere gli occhi sui centri sociali, come dimostra l'inchiesta su Askatasuna". Le forze dell'ordine, aggiunge, "hanno fatto il proprio dovere, e non hanno alzato la tensione come sostiene Luv. La Lega condanna anche le arringhe difensive delle sinistre, che vogliono difendere attivisti macchiati di un reato che non può essere giustificato".