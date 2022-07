Elezioni: Cirio, concorrenza nelle coalizioni le fa vincere

"Siamo in una fase in cui si stanno preparando le squadre ed è normale che ci sia un po' di fibrillazione. Ma la concorrenza nelle coalizioni le fa vincere, quelle piatte non vanno da nessuna parte". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulle divergenze nel centrodestra sulla premiership, a margine del congresso della Uil di Torino e del Piemonte. "Starà alla nostra capacità e maturità far prevalere l'esigenza di stare insieme e dare risposte ai cittadini. Questa è la grande sfida che ha il centro destra, un’opportunità per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia di dimostrare di essere capaci di fare un governo serio per il paese", ha detto Cirio. "Dopo quasi 11 anni in cui pur avendo avuto persone di grande valore che si sono alternate alla guida dell'Italia, i cittadini non hanno scelto il presidente del consiglio, ora potranno farlo. E questa è un’opportunità. Il centrodestra - ha concluso - ha tutte le carte in regola per governare il Paese".