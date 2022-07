Pnrr: Giachino, con centrodestra infrastrutture più veloci

"Se il centrodestra vincerà le elezioni, gli investimenti infrastrutturali andranno avanti più celermente e verrà pure sbloccata la Gronda di Genova che neanche il governo Draghi , condizionato dalla presenza dei grillini, è riuscito a sbloccare". Così Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti e attuale presidente di Saimare, sulla preoccupazione che una vittoria del centrodestra pregiudichi il Pnrr. Giachino ricorda che "il primo leader politico nazionale a parlare della importanza della nuova diga genovese fu Silvio Berlusconi, in occasione della prima presentazione della candidatura di Giovanni Toti". E sottolinea che l'opera "garantirà l'aumento del 50-60% delle attività al primo porto italiano, consentendo l'arrivo delle mega navi portacontainer e, quindi, l'aumento dei container diretti al mercato europeo". "Con la Nuova Diga , con l'entrata in funzione del nuovo sportello unico dei controlli portuali, il contributo alla maggiore crescita - conclude Giachino - supererà i 10 miliardi di euro, quasi un punto di Pil all'anno in più con la creazione di decine di migliaia di nuovi posti di lavoro non solo a Genova ma anche nelle aree retroportuali di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto".