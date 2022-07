Università Torino, da Cdp 63 milioni per riqualificare sedi

Arrivano 63 milioni da Cdp per la riqualificazione del patrimonio edilizio dell'Università di Torino. Il progetto consentirà un utilizzo più efficiente degli spazi e la creazione di nuove aule, biblioteche e laboratori per oltre 80.000 studenti e 4.000 fra docenti e personale tecnico-amministrativo. E' il primo finanziamento concesso da Cdp nell'ambito del programma di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico da 1,4 miliardi promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Si tratta di un piano articolato su tutto il territorio regionale, che si ispira ai principi Esg (Environmental, Social and Governance) e del New European Bauhaus e che intende migliorare, tra l'altro, la qualità degli spazi della didattica, dell'amministrazione e dei laboratori, oltre alla riqualificazione delle aree dell'orto botanico, generando in questo modo un impatto positivo sulle persone.