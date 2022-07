Torino: bilancio Comune, minoranza critica su Tari e Irpef

"Nel bilancio di previsione non c’è stato uno sforzo minimo per dare un nuovo lustro e credibilità ad una città fortemente in crisi, con azioni forti per il rilancio economico. Tanto rumore per nulla". Critiche al previsionale del Comune di Torino dal vice capogruppo di Torino Bellissima Giuseppe Iannò. Oggi alle 16 si riprendono i lavori in Sala Rossa sul bilancio, variazioni e assestamento. "Si prosegue con il 'nuovo che avanza' - aggiungono dall'opposizione -, fatto di programmi in continuità con la vecchia giunta Appendino. Una novità c’è stata sicuramente: l'aumento dell'Irpef, della Tari e dei compensi dirigenziali. Non si fa altro che decantare sui media del Patto per Torino e delle risorse del Pnrr, che serviranno soltanto a salvare la Città dal dissesto finanziario, risultato di una cattiva gestione politica. In 9 mesi non è stato partorito nessun progetto". Dal municipio comunicano che ci saranno minori previsioni per le multe stradali pari a 9 milioni di euro. "Sorge spontanea una domanda - si chiede il consigliere - i torinesi sono diventati particolarmente virtuosi? E dove finiscono i proventi delle sanzioni, vincolati al miglioramento della sicurezza delle strade e non solo per fare cassa?".