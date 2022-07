Piemonte: curva Covid scende, torniamo a normalità

"Abbiamo superato la sommità della curva dell'ultima ondata Covid, e ci avviamo verso un ritorno alla normalità. Sugli investimenti in edilizia sanitaria è vero, non siamo al massimo delle potenzialità. Però abbiamo avuto una serie di emergenze: il Covid come ben noto, un focolaio di emergenza aviaria che forse non tutti sanno siamo riusciti a soffocare, e la peste suina è una epidemia ancora in corso, i cui effetti economici con un giro d'affari che supera il miliardo di euro possono essere devastanti per il Piemonte. Abbiamo avuto anche il vaiolo delle scimmie. Però abbiamo lavorato anche sull'edilizia sanitaria, mettendo in campo oltre 1 miliardo e 600 milioni per una serie di interventi". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, intervenuto all'udienza del giudizio di parifica del Bilancio 2021 della Regione, oggi a Torino. "Abbiamo dovuto fronteggiare - ha rimarcato Icardi - anche alcuni errori che erano stati fatti nella localizzazione dei siti, in alcuni casi troppo onerosi per la presenza di acque e la relativa necessità di procedere a costose bonifiche".