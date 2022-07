Piemonte: Tronzano, orgoglioso per Rendiconto 2021

In occasione della discussione sul Rendiconto 2021 della Regione l'assessore al Bilancio della Giunta Cirio, Andrea Tronzano, ha sottolineato la necessità di "una riflessione comune" delle forze politiche di maggioranza e di opposizione sul richiamo fatto ieri dalla Corte dei Conti relativamente alla preponderanza delle spese correnti sugli investimenti. "Sono orgoglioso - ha esordito Tronzano prendendo la parola nell'Aula del Consiglio regionale - di avere creato un connubio virtuoso fra politica e tecnica. La politica è sovrana, e dobbiamo fare una riflessione comune sullo strabordare della spesa corrente rispetto agli investimenti. Se la spesa corrente è preponderante - ha rimarcato - è perché la politica vuole così, come dimostrano le richieste che vengono fatte in questa Aula. Rispetto tale volontà dei rappresentanti dei cittadini eletti dal popolo, ma se vogliamo che i nostri giovani non siano caricati di debiti, bisogna agire diversamente. Lo dico a chi oggi non governa e fa richieste, perché se poi toccasse a loro governare, troverebbero gli stessi problemi che abbiamo noi oggi". Tronzano ha sottolineato i dati positivi contenuti nel Rendiconto 2021: "debito e disavanzo che diminuiscono, pagamento celere fornitori, il completamento del grattacielo che sarà consegnato in ottobre". Il tutto, ha rimarcato, "senza aumentare le tasse e senza piegarci ai tagli". "La partenza del grattacielo - ha concluso - sarà una svolta epocale che consentirà, attraverso i risparmi che comporta, di valorizzare meglio gli immobili posseduti dalla Regione".