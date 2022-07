Siccità: cisterna da 12mila litri alla Protezione Civile

È stata consegnata al Coordinamento di Protezione Civile di Alessandria una cisterna per rifornimento idrico di 12mila litri di acqua. A fornirla, questa mattina in piazza della Libertà davanti alle sedi di prefettura e Provincia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Completamente scarrabile, sistemata su autocarro, consentirà di incrementare sensibilmente la distribuzione dell'acqua nei vari comuni dell'Alessandrino, permettendo un più equo riparto delle risorse in questo momento di particolare crisi.