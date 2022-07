URNE VIRTUALI

Crescono Fratelli d'Italia e Pd.

In calo Lega, M5s e Forza Italia

La prima supermedia Agi/YouTrend. Penalizzate tutte le forze politiche responsabili a vario titolo della caduta del governo Draghi. A livello di coalizioni tradizionali (elezioni 2018) il centrodestra saldamente in testa, ma sale il consenso dell'area centrista

La prima “Supermedia” Youtrend/Agi tra i sondaggi politici da quando, con lo scioglimento delle Camere, siamo entrati ufficialmente in campagna elettorale per le prossime Politiche, offre i primi spunti di riflessione. Nelle ultime due settimane crescono di circa un punto sia Fratelli d’Italia sia Pd, mentre calano di egual misura i partiti a vario titolo visti come responsabili della caduta di Draghi: Lega, M5s e Forza Italia. Altre novità: da oggi – per ovvie ragioni – non verranno più monitorati più gli aggregati relativi alla maggioranza che reggeva il Governo Draghi e le sue sottocomponenti, mentre Verdi e Sinistra Italiana verranno considerati come una forza unitaria.

A livello di coalizioni, e in attesa che vengano definiti i contorni effettivi, consideriamo per ora quelle del 2018, e vediamo che il centrosinistra “centrista” (Pd+Iv+Az/+Eu) supera per la prima volta nella legislatura il 30%, accusando un ritardo di quasi 16 punti dal centrodestra (46,2%).

SUPERMEDIA LISTE

FdI 23,3 (+0,9)

Pd 22,8 (+1,1)

Lega 13,7 (-0,9)

M5s 10,1 (-1,1)

Forza Italia 7,8 (-1,0)

Azione/+Europa 4,9 (-0,2)

Italia Viva 2,7 (+0,1)

Verdi/Sinistra 4,1 (-0,1)

Italexit 2,8 (+0,2)

Art.1-Mdp 1,8 (-0,2)

SUPERMEDIA COALIZIONI

Centrodestra 46,2 (-1,0)

Centrosinistra 30,3 (+1,0)

M5s 10,1 (-1,1)

LeU 3,6 (-0,4)

Altri 9,7 (+1,5)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto a due settimane fa (14 luglio). NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 14 al 27 luglio, è stata effettuata il giorno 28 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 luglio), EMG (28 luglio), Euromedia (19 e 26 luglio), Piepoli (17 e 19 luglio), Quorum (25 luglio), SWG (18 e 25 luglio) e Tecnè (16, 21 e 23 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.