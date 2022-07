Covid: in Piemonte -24 ricoveri ordinari e 3.272 nuovi casi

Crollano i ricoveri ordinari in Piemonte. Sono -24 rispetto a ieri. Invariati invece i posti letto occupati in terapia intensiva. I nuovi casi sono invece 3.272 pari al 16 per cento dei tamponi eseguiti. Infine, la Regione segnala 2 decessi.