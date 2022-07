Federalberghi, Torino si conferma meta turistica

Torino si conferma meta turistica anche nei mesi estivi con un tasso di occupazione delle camere che nei mesi di giugno e luglio si attesta al 65%. Anche agosto, secondo i primi dati previsionali di Federalberghi Torino, dovrebbe far registrare un andamento in linea con il 2021 grazie soprattutto a importanti appuntamenti sportivi e congressuali di inizio mese e alle tre partite casalinghe della Juventus, in particolare al big match con la Roma di sabato 27. I dati superano le aspettative ma non sono ancora ai livelli registrati nel 2019, quando giugno e luglio chiudevano al 70%. I trend sono stati spinti in particolare dagli eventi musicali come i concerti di Vasco Rossi, Cesare Cremonini, dei Rammstein, degli artisti ospiti del Flowers Festival e dello Stupinigi Sonic Park e dal Kappa FuturFestival che ha coinvolto 85.000 persone provenienti da tutto il mondo. "I dati di giugno e luglio ci confermano che puntare sulla destagionalizzazione degli eventi e strutturare una programmazione anche sui mesi estivi agisce da stimolo per i flussi turistici. Il prossimo passo potrebbe essere quello di prolungare il calendario dei concerti e dei festival musicali anche ad agosto per non avere flessioni significative" spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. Sulla ripresa - sottolinea - pesano i rincari del gas e dell'energia elettrica e gli aumenti nel costo di approvvigionamento delle materie prime Performances positive si registrano anche in montagna dove i comprensori di Bardonecchia e Sestriere registrano a luglio un tasso di occupazione tra il 60 e l'80% e un'ottima occupazione anche per agosto.