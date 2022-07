BasicNet: +26% ricavi semestre, più che raddoppiato utile

BasicNet, società che controlla i marchi Robe di Kappa, Superga e K-Way, ha chiuso il primo semestre 2022 con una crescita a doppia cifra del fatturato consolidato pari a 162,3 milioni (+26,1%) e dell'ebitda pari a 22,4 milioni (+54,3%). Il risultato netto è di 10,7 milioni (dato più che raddoppiato rispetto ai 4,1 milioni dei primi sei mesi 2021). I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione che ha so provato il progetto di fusione per incorporazione della controllata BasicNewco, finalizzato a far confluire sotto il controllo diretto di BasicNet tutte le società proprietarie di singoli brand. Le vendite aggregate dei prodotti a marchi del Gruppo sono pari a 567,9 milioni di euro (+28,2% rispetto allo stesso periodo 2021): Asia e Oceania, che rappresentano l'8,9% delle vendite aggregate, hanno riportato una crescita del 50,7%, Medio Oriente e Africa del 42,4% e le Americhe crescono complessivamente del 37,7%. L'Europa, che rappresenta circa il 63,1% delle vendite aggregate, segna un +7,1% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.