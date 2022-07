Lega, Adduce confermata segretario a Rivoli

Laura Adduce è stata confermata come segretario della Lega di Rivoli. La vicesindaca del comune alla porte di Torino ha ricevuto la rinnovata fiducia dal congresso del Carroccio. "Sono orgogliosa di essere nuovamente alla guida della grande squadra della Lega come segretario di partito - ha detto Adduce ringraziando i militanti per la fiducia, la lealtà e l'affetto dimostrato -. In questi anni abbiamo raggiunto tanti traguardi insieme grazie allo spirito di abnegazione, alla volontà di mettersi in gioco e alla passione di tutta la sezione - ha affermato -. Oggi inizia per tutti noi un nuovo percorso con tanti nuovi obiettivi da raggiungere e tante sfide da affrontare insieme. L'ho sempre detto, si vince con la coesione, con la forza delle Idee, del Cuore, del Coraggio", ha concluso Adduce. Il nuovo direttivo sarà composto da Manuela Mancin, Alessandra Dorigo, Aldo Casalicchio e Gian Silvestro Ghio.