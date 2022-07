Controlli della polizia su stabili in zona Aurora a Torino

Sono state identificate 36 persone nel corso di un controllo straordinario di sicura in uno stabile di via Cecchi, quartiere Aurora, a Torino, condotto dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia insieme a personale della Squadra mobile, del Reparto prevenzione crimine Piemonte, del Reparto mobile di Torino, del nucleo cinofili, della polizia locale. Oltre a personale dell'Asl, di Ireti e tecnici del Comune di Torino. Nel corso del controllo si sono svolte verifiche relative alle situazioni alloggiative e catastali, con particolare attenzione agli impianti luce e gas e all'eventuale deposito di masserizie nelle aree condominiali, per la successiva messa in sicurezza. Sette bombole di gas abbandonate su ballatoi sono state rimosse ed è stato scoperto un allaccio abusivo alla corrente elettrica. Controlli anche nei vicini giardini Madre Teresa di Calcutta e su via Emilia, dove sono state identificate altre 14 persone e due veicoli.