Torino, controlli polizia alla Crocetta, chiusa trattoria

Quarantacinque persone identificate, una patente di guida ritirata e una trattoria chiusa per gravi violazioni. E' il bilancio dei controlli di polizia del Reparto prevenzione crimine Piemonte e del nucleo cinofili dell'Upg, coadiuvati da personale dell'Asl e dello SpreSal, effettuati nei giorni scorsi nel quartiere Crocetta a Torino. Due i posti di controlli predisposti e ventiquattro i veicoli controllati. In locale di via Montevecchio gli ispettori Asl hanno rilevato gravi carenze igieniche e una cattiva conservazione degli alimenti. Mancava inoltre il certificato di conformità dell'impianto elettrico e del gas.