Elezioni: M5s Torino, domani riunione con Conte via Zoom

Parte la campagna elettorale dei Movimento Cinque Stelle a Torino con due date. Quella di domani, con una grossa riunione organizzativa a cui parteciperà il presidente, Giuseppe Conte, e il 2 agosto, quando i pentastellati torinesi saranno i primi in Italia ad avviare la campagna affissioni dei manifesti. "Domani sera sulla piattaforma Zoom ci incontreremo con gli attivisti di Torino e dell'area metropolitana - spiega Sean Sacco, coordinatore regionale M5s e consigliere regionale -. Saranno presenti Conte, Chiara Appendino, i parlamentari e i consiglieri torinesi e regionali". "All'ordine del giorno - aggiunge Sacco - l'organizzazione della campagna elettorale che faremo sul territorio nelle prossime settimane". Un Movimento Cinque Stelle che sarà presente nelle città con i banchetti per tutto il mese di agosto. "Nella riunione - sottolinea - non si parlerà di candidature". Tenendo infatti fede al "prima i programmi e poi le persone", per avere la rosa dei nomi dei candidati bisognerà aspettare, ma solo qualche giorno, visto che i tempi sono stretti. "C'è molto entusiasmo in questa fase - aggiungono i Cinque Stelle -. Anche ieri la riunione che abbiamo avuto con il presidente Conte e gli attivisti delle altre province piemontesi è stata molta partecipata".