Tav: Mosap, violenza in Val di Susa va punita

"Inutili le giustificazioni dei No Tav, che per l'ennesima volta, insieme agli antagonisti di Askatasuna, tentano di fare passare una vera e propria retata criminale contro le forze dell'ordine, come una legittima manifestazione. Dove c'è violenza c'è crimine e il crimine va punito". Lo dichiara Fabio Conestà segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap), a proposito di quanto accaduto ieri in Val di Susa, nel Torinese "Ben 12 colleghi, a cui giunge tutta la nostra solidarietà - prosegue - sono stati feriti dal lancio di oggetti, in cui sono stati coinvolti anche bambini. Un momento diseducativo e un messaggio sbagliatissimo, per il quale mi auguro intervengano i servizi sociali. La polizia impegnata durante le manifestazioni - spiega Conestà - ha il compito di garantire ordine e sicurezza e non la repressione. Ancora una volta il centro sociale di Askatasuna a capo dell'assalto, si è rivelato sovversivo e contro la legge. L'auspicio - conclude il sindacalista - è che gli autori e i mandanti siano individuati e puniti, perché colpire chi rappresenta lo Stato è un atto grave e criminale".