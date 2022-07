Tav: Pd Torino condanna violenze e organizzazioni criminali

"Solidarietà senza riserve ai lavoratori delle forze dell'ordine assaliti e feriti a San Didero. Una guerra senza fine con l'unico scopo di perpetrare una violenza fine a se stessa. Auspichiamo che i ragazzi e le ragazze del Friday condannino questi episodi. Chi ha a cuore ambiente e territorio prenda le distanze da organizzazioni criminali come Askatasuna, che speculano sulle battaglie ecologiche e sociali". Ad affermarlo, in una nota, sono Nadia Conticelli, capogruppo Pd Comune di Torino, e Marcello Mazzù, segretario metropolitano Pd Torino. "Il tunnel ferroviario della linea Torino Lione - proseguono - è ormai realtà, nel pieno di una emergenza ambientale senza precedenti il trasporto su ferrovia è un'esigenza imprescindibile. Invece si continua a favorire il trasporto su Tir in autostrada, sotto la bandiera di una falsa sostenibilità e della difesa del territorio. Ma quel territorio ha solo bisogno di pace, di sviluppo e di opportunità. Sono decenni che è costretto a vivere blindato. Ormai sono anni che il Festival ad alta felicità è solo il pretesto per scatenare la guerriglia. E' il momento di dire convintamente basta".