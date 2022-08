Nursing Up, ospedale Molinette a pezzi, Regione intervenga

"La Regione Piemonte intervenga alla Città della Salute, nel presidio Molinette di Torino, perché sta cadendo a pezzi: sono necessari lavori agli edifici e alle infrastrutture, oltre che assunzioni di infermieri, professionisti della sanità e Oss". A denunciarlo è il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, in riferimento al più grande ospedale del capoluogo. "La città della Salute - evidenziano i segretari Claudio Delli Carri e Ivan Bufalo - vive una tristissima realtà, fatta di un degrado irreversibile delle strutture, che mettono non solo in grande difficoltà chi ci lavora, ma in certi casi rischia anche di danneggiare la loro salute. Tra pannelli elettrici che non funzionano, muri e soffitti in pessime condizioni, intonaco che cade, aerazione e condizionamento dei locali difficilissime". In attesa che il Parco della Salute diventi qualcosa di concreto, "bisogna intervenire e subito nel presidio - aggiungono -. Senza nulla togliere a nessuno, ma perché Asti, Alba, Biella hanno visto arrivare ospedali nuovi ed efficienti, e Torino invece deve resistere in questa situazione allucinante?".