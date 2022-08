Agricoltura: bando regionale da 1,7 mln per filiere corte

È al via in Piemonte un bando regionale da 1,7 milioni per la creazione delle filiere corte in agricoltura. C’è tempo fino al 22 agosto per partecipare, chiedendo contributi finalizzati alla creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali. Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione e 745 mila euro e interessa i settori vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, zootecnico e lattiero-caseario. "Prosegue - sottolinea l'assessore all'Agricoltura e Cibo della Giunta Cirio, Marco Protopapa - l'impegno della Regione nel favorire la cooperazione tra aziende agricole e punti vendita per la realizzazione delle filiere corte dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli piemontesi di qualità certificati. L'obiettivo è offrire al consumatore la possibilità di usufruire dei prodotti locali a chilometro zero, rafforzando così il legame con i territori di produzione". Possono partecipare al bando le imprese della filiera agricola e agroalimentare. L'aiuto è concesso per un importo massimo di 90 mila euro.