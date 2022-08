Reply: nel semestre +24,8% fatturato

Prosegue la crescita di Reply nel primo semestre 2022. Da inizio anno, il Gruppo registra un fatturato consolidato pari a 889,7 milioni di euro, in aumento del 24,8% rispetto al 2021. Marginalità e posizione finanziaria netta sono in miglioramento; l'ebitda consolidato è di 144,4 milioni di euro rispetto ai 119,5 milioni del 2021, ed è pari al 16,2% del fatturato, l'ebit da gennaio a giugno, è stato di 122,9 milioni (96,0 milioni nel 2021) ed è pari al 13,8% del fatturato. L'utile ante imposte del semestre è di 108,7 milioni di euro (98,7 milioni nel 2021), pari al 12,2% del fatturato. La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2022 è positiva per 165,7 milioni di euro, mentre al 31 marzo 2022 risultava positiva per 279,7 milioni "Il primo semestre 2022 è stato molto positivo, sia in termini di fatturato che di marginalità. In questi mesi abbiamo assistito ad una continua crescita negli investimenti da parte delle aziende su due direttrici principali di innovazione: intelligenza artificiale e cloud" commenta Mario Rizzante, presidente di Reply. "In particolare, la rivoluzione legata all'introduzione dell'intelligenza artificiale - prosegue- è all'inizio di un percorso di crescita che si prospetta dirompente. In poco tempo avremo un'intelligenza artificiale per ogni cosa, esattamente come oggi abbiamo una app mobile per ogni esigenza. Ciò che succederà nei prossimi anni avrà dell'incredibile. È qui che intendiamo posizionarci come attori di nicchia, ad altissimo contenuto tecnologico".