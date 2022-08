Verbania: sindaca revoca deleghe assessore, Lega attacca

"La sindaca faccia per una volta autocritica: togliere le deleghe a Scalfi non la assolve per aver scelto una persona inadeguata a svolgere tale compito. Questo lo abbiamo affermato più volte". Con queste parole la Lega di Verbania commenta la decisione della sindaca del capoluogo, Silvia Marchionini, di revocare l'incarico di assessore ai Lavori pubblici a Nicolò Scalfi. "Dall'inizio del suo mandato - aggiungono dal Carroccio - Scalfi ha aperto cantieri senza saperli poi gestire, e lasciando l'assessorato praticamente senza guida. Ciò ha determinato gli scarsi risultati che tutti conoscono: viabilità allo sbando, cantieri aperti, sempre in ritardo e mai conclusi, controlli scarsi, disagi che sono andati e vanno ben oltre la normale attività cantieristica. Questa è la cruda realtà che devono sopportare giornalmente i nostri concittadini". "Ora la medicina proposta dalla sindaca nell'avocare a sé i lavori pubblici eliminando Scalfi - conclude la Lega - risulterà più dannosa della cura. La gestione delle opere pubbliche risulta ormai come una 'maionese impazzita', le cui conseguenze sono i continui disagi fatti ricadere sull'intera città".