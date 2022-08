Atc Piemonte Centro, 90 cantieri in partenza con Superbonus

Sono saliti a 179 i condomini di casa popolare a Torino e nei Comuni dell'area metropolitana che Atc Piemonte Centrale potrà ammodernare con il Superbonus 110, dedicato alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L'importo stimato per i lavori è di oltre 200 milioni di euro, e grazie alla cessione del credito, evidenziano dall'Agenzia territoriale per la casa, saranno sostanzialmente a costo zero per l'ente e per le famiglie. Per quanto riguarda i tempi, sarà necessario ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023 per usufruire dell'incentivo fiscale nella sua interezza. L'Agenzia fa una fotografia degli interventi terminati ultimamente, e quelli in programma. Con la recente inaugurazione di quello di corso Racconigi 25, sono in tutto 16 i cantieri attivi nei condomini amministrati da Atc Piemonte Centrale nell'area di sua competenza, mentre 10 si sono già conclusi e 67 sono in partenza nelle prossime settimane. "La riqualificazione energetica è importante - dicono da Atc - perché permette non solo di contrastare il degrado del patrimonio immobiliare, ma anche di abbattere il consumo energetico e quindi le bollette".