Sicurezza: Molinari (Lega), 150 mila euro per lotta a truffe anziani

"Il ministero dell'Interno ha destinato al Piemonte oltre 150mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani". Lo comunica Riccardo Molinari, deputato e segretario della Lega in Piemonte. "In particolare - spiega - a Torino andrà un contributo di 34.850,88 euro, a Novara 17.184,97 euro, ad Alessandria 17.117,93 euro, ad Asti 16.711,77 euro, a Cuneo 16.266,98 euro, a Biella 16.127,42 euro, a Vercelli 16.074,31 euro, a Verbania 15.735,56. Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali". "Un ulteriore passo avanti - conclude Molinari - a sostegno degli anziani. Per la Lega una promessa mantenuta".