Siccità: stop all'uso notturno di acqua nel Novarese

Non dà tregua la siccità nel Novarese, dove in quattro comuni (Armeno, Invorio, Orta San Giulio, San Maurizio d'Opaglio) sono previste limitazioni all'uso dell'acqua come la chiusura notturna dell'erogazione, oppure è previsto l'intervento delle autobotti e bollitura dell'acqua. Ma una trentina di località sono sotto stretta osservazione da parte di Acqua Novara Vco (il gestore della rete idrica) e rischiano misure restrittive. Sta meglio la Bassa Novarese, ma in queste zone i problemi sono per l'agricoltura: se ci sono ancora speranze per salvare almeno in parte la coltura del riso, per il mais non c’è ormai più niente da fare e molti agricoltori hanno iniziato a trinciare per la produzione di biogas. Sara Baudo, presidente di Coldiretti Novara-Vco, apre un altro fronte: "E' inaccettabile che i prezzi riconosciuti ai frutticoltori restino invariati, quando sul comparto stanno gravando i rincari di energia, carburante, materie prime, fertilizzanti e imballaggi, arrivati addirittura al +72%. Il consumatore, però, si trova a pagare la frutta con prezzi alle stelle. Oltretutto quest'anno sulla frutticoltura sta pesando, oltre alla siccità, anche la mancanza di manodopera straniera".