Dl aiuti bis: Uncem, dare 500 mln a Comuni e Unioni montane

"Nel Decreto Aiuti-bis, che quasi sicuramente verrà approvato oggi dal Governo, servono almeno 500 milioni di euro per sostenere Comuni e Unioni montane, oltre che le Comunità montane, alle prese con il raddoppio dei costi energetici e l'aumento della gestione dei servizi alle comunità". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità e Enti montani). "Penso al trasporto pubblico ad esempio - spiega - gestito in economia dagli Enti o affidato in concessione. Il Decreto deve puntare sulle Autonomie per consentire loro efficacia nella gestione dei servizi. I Comuni stanno soffrendo molto, in particolare per l'aumento dei costi energetici".