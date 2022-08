Elezioni: Taricco (Pd), non mi ricandido, detto da un anno

"Non vi è stata nel maturare di questa decisione alcuna incertezza, e da oltre un anno avevo comunicato a tutte le persone che avevano avuto la bontà di chiedermelo la mia intenzione di non proseguire il mio impegno parlamentare". A sottolinearlo, in una nota, è il senatore piemontese Mino Taricco (Pd), a proposito della decisione di no candidarsi per le politiche del 25 settembre. "Ed anche più recentemente, a persona che mi aveva interpellato per conto del segretario provinciale, avevo confermato - aggiunge - la mia decisione e le motivazioni della stessa. Non solo ma ad esplicita richiesta di disponibilità a una qualche altra forma di ruolo o di candidature ad altri livelli, avevo parimenti confermato la mia indisponibilità, per le motivazioni che in più contesti ho già avuto occasione di chiarire".