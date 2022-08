Elezioni: Sganga, Russi e Castiglione (M5s) non si candidano

"Un candidato sindaco/a che, dopo un anno, lascia per un posto in Parlamento non è credibile né corretto". Ad affermarlo è Valentina Sganga, consigliera comunale M5s a Torino e esponente di spicco nel partito torinese, che si era candidata sindaca e che annuncia in questo modo l'intenzione di non lasciare l'attuale incarico in Consiglio comunale a Torino. Lo dice in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, dopo che il Movimento 5 stelle si è dato le nuove regole in vista del voto. "Nonostante le regole del Movimento 5 Stelle ci consentirebbero di candidarci per le prossime elezioni politiche, come consiglieri comunali M5s di Torino - aggiunge insieme ai colleghi consiglieri Dorotea Castiglione e Andrea Russi - abbiamo deciso di non avanzare la nostra candidatura per le "parlamentarie" (le primarie interne al Movimento). Siamo stati eletti appena nove mesi fa, il nostro mandato è appena cominciato e il lavoro da fare è moltissimo".