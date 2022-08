Biella: truffe in aumento, i carabinieri fanno volantinaggio

Furti e truffe in aumento nel Biellese in questo periodo: i carabinieri intensificano i controlli, ma anche l’attività informativa rivolta nei confronti delle potenziali vittime. I carabinieri della stazione di Cavaglià hanno iniziato nei giorni scorsi la distribuzione dei volantini realizzati con il contributo dei Comuni tra i banchi del mercato, in quell'occasione hanno fornito anche alcuni consigli. L'iniziativa verrà proposta su tutto il territorio. E' prevista inoltre la partecipazione dei comandanti ad incontri pubblici organizzati presso centri anziani o di aggregazione, comuni e parrocchie.