Piemonte: sì della Regione a piano d'area Parco del Ticino

La Regione Piemonte ha approvato il nuovo piano d'area del Parco naturale del Ticino, strumento per perseguire "la tutela dei valori naturali e ambientali nonché storici, culturali e antropologici, garantendo lo sviluppo economico del territorio". Il nuovo piano sostituisce il precedente, datato 1985, che aveva un'impostazione legata a un quadro normativo superato. "Il piano vigente - spiega la presidente del Parco, Erika Vallera - era ormai datato e con un'impostazione generale non più al passo con i tempi. La nostra soddisfazione è doppia, perché parliamo di uno strumento di grande importanza per la gestione dell'area protetta, e perché si tratta di un lavoro svolto con le preziose competenze del personale dell'ente". Il piano punta alla tutela delle risorse ambientali tramite una gestione sostenibile e di concertazione tra le istituzioni. Favorisce le attività produttive e di fruizione che integrino le attività umane e la conservazione degli ecosistemi, come il turismo lento e lo sviluppo sostenibile. Punta inoltre al recupero delle aree degradate e alla riqualificazione del patrimonio storico-culturale e architettonico. E individua un ruolo innovativo dell'Ente Parco quale laboratorio per la disseminazione delle buone pratiche ambientali.