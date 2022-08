Covid: Asl To3, modalità di accesso per vaccini e tamponi

L'AslTo3 ricorda che la modalità di accesso al vaccino anti covid è definita come segue: in accesso diretto per la 1/a dose agli over 12 (ad esclusione del vaccino Novavax, per il quale occorre la preadesione sul sito internet regionale), per la 3/a dose (per chi ha maturato i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario) e per la 4/a dose over 80 (per chi ha maturato 120 giorni dalla 3/a dose). L'accesso diretto è disponibile nei tre ospedali del territorio, Rivoli, Pinerolo e Susa, secondo orari e modalità riportate sul sito dell'Azienda (https://www.aslto3.piemonte.it/covid-19/vaccinazioni-anti-covid- 19). Tutti coloro che hanno un’età compresa tra 60 e 79 anni per accedere alla somministrazione della 4/a dose devono aderire sul portale www.ilPiemontetivaccina.it: riceveranno l'sms con l'appuntamento presso uno dei centri vaccinali dell'Asl. In alternativa, dopo aver aderito sul portale internet, possono recarsi in una delle farmacie che hanno manifestato la disponibilità e prenotare la dose. È anche possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia, se vaccinatore. Per quanto riguarda l’attività dei tamponi, sedi e orari disponibili sul territorio AslTo3 sono on line sul sito aziendale https://www.aslto3.piemonte.it/covid-19/sedi-tamponi/ Lunedì 15 agosto, per la festività di Ferragosto, l'unica sede disponibile per i tamponi sarà l'Ospedale di Rivoli, in orario normale, dalle ore 11 alle ore 16. È possibile effettuare il tampone in accesso diretto; è consigliata, però, la prenotazione, che permette uno svolgimento delle procedure più agevole. Si ricorda che per effettuare il tampone ad accesso diretto è necessario presentare la richiesta del proprio medico curante.