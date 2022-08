Appartamento a fuoco a Savigliano, passanti salvano famiglia

Un incendio in una casa in via Muratori, in pieno centro a Savigliano, nel Cuneese, è divampato ieri sera, poco prima della mezzanotte. Alcuni passanti si sono resi conto del pericolo, e hanno deciso di intervenire, forzando la porta d'ingresso. Sono saliti al primo piano dell'appartamento, dove le fiamme ormai erano estese alle due camere, e hanno aiutato i tre occupanti, un'anziana madre e i suoi due figli, a uscire di casa. I vigili del fuoco di Saluzzo, assieme ai distaccamenti di Levaldigi, Fossano e Savigliano, hanno impiegato oltre un'ora per avere ragione del rogo, che ha completamente distrutto la parte superiore dell'abitazione, provocando anche la caduta di parte del tetto. I tre occupanti, feriti e intossicati dal fumo, sono stati ricoverati in ospedale a Savigliano, ma non sono in pericolo di vita.