Trasportava cavalli senza acqua, multato autotrasportatore

Trasportava cavalli senza rispettare le norme previste per la tutela del benessere animale. Il conducente di un autoarticolato con targa belga è stato fermato dalla polizia stradale di Novara, in servizio lungo l'autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi del casello di Novara Est. Sul camion erano presenti 9 cavalli senza cibo né acqua, e in ambienti senza aerazione, che contribuiva a mantenere le temperature elevate. A carico del conducente, un 60enne di nazionalità belga, sono state inflitte multe per oltre 8.300 euro. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre gli animali sono stati affidati ad un'azienda del Gallaratese che provvederà alle cure necessarie. Il tir era diretto verso un'azienda del Trevigliano.