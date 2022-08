Brucia bosco nel Monferrato, bonifica in corso

Proseguono le operazioni di bonifica dell'incendio boschivo a Spigno Monferrato (Alessandria), partito già il 3 agosto in località Rocchetta, espandendosi per alcune decine di ettari, e che ieri aveva aperto un nuovo focolaio in località Bergaggiolo. Squadre di vigili del fuoco di Alessandria, Cuneo e Torino stanno lavorando a protezione delle abitazioni. Un elicottero del servizio regionale sta effettuando lanci d'acqua. Se nelle prossime ore il vento non aumenterà, secondo i vigili del fuoco la situazione rimarrà sotto controllo con possibilità di chiudere l'intervento. In questo momento le fiamme risultano confinate a piccoli focolai e non si stanno espandendo.