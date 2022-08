Da Regione Piemonte 4,5 mln per acquisire aziende a rischio chiusura

E' stato approvato il rifinanziamento per gli interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura. La misura della Regione Piemonte, per un importo di 4,5 milioni di euro, ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa. La Regione intende contrastare i processi di deindustrializzazione, e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando è rivolto all'acquisizione di un'azienda, un ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte. "Dalla Regione - sottolineano gli assessori allo Sviluppo Economico e al Lavoro, rispettivamente Andrea Tronzano e Elena Chiorino - è chiara l'importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla competitività, per lo sviluppo delle competenze e per la tutela dell'orgoglio manifatturiero. L'Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso queste misure".