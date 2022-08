Regione e Ordine Mauriziano, accordo su vertenza del 2011

La giunta regionale ha approvato un accordo che pone fine ad una vertenza tra la Regione Piemonte e la Fondazione Ordine Mauriziano iniziata nel 2011. L'accordo impegna le parti a dare esecuzione ad una sentenza del Tar del Piemonte, e impegna la Regione a corrispondere alla Fom 11,5 milioni di euro. Questo dopo la citazione in giudizio della Regione da parte della Fondazione, nel 2011, per ottenere l'accertamento del proprio diritto di credito, e la conseguente condanna dell'ente regionale al pagamento di 29 milioni di euro: cifra prevista sia a titolo di remunerazione della produzione realizzata per conto del sistema sanitario regionale, sia di assegnazioni economiche riconosciute a budget ma non erogate per l'attività degli ospedali Umberto I di Torino e Istituto di Candiolo, per le gestioni degli anni 2001 e 2004. Nel 2019 il Tar ha condannato la Regione, imponendo il pagamento alla Fom di 11,5 milioni di euro per le prestazioni svolte nel 2004 e non ancora pagate; a sua volta la Fom aveva impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, e la Regione si era costituita in giudizio per il rigetto integrale delle domande della Fom. L'accordo prevede il versamento della cifra, e la Fom, a fronte dell'incasso, rinuncia a ogni maggiore e diversa pretesa dedotta o deducibile nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato.