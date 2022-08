Passaporto animali, da Regione ok al rilascio dai veterinari

La giunta della Regione Piemonte ha approvato la disciplina per l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli animali da compagnia anche ai medici veterinari libero professionisti. L'autorizzazione sarà rilasciata da parte dell'Asl competente, a seguito della verifica della frequenza, da parte del medico veterinario libero professionista interessato, di un apposito corso di formazione e del superamento del relativo test finale. Non solo: il "via libera" sarà concesso anche a condizione che il veterinario stesso sia autorizzato ad operare sulla banca dati regionale degli animali d'affezione. Non mancheranno i controlli: l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata dall'Asl competente in caso di mancata osservanza delle norme previste, a seguito di verifiche anche sui passaporti emessi. "Si tratta di un passaggio molto importante - spiegano dalla Regione -, in quanto consentirà, in tempi brevi, di ottenere il passaporto per cani, gatti e furetti. Questa misura consentirà anche agli italiani che vivono all'estero una più rapida procedura di adozione del proprio animale di affezione. Con questo provvedimento, il Piemonte si conferma, una regione sempre più pet friendly".