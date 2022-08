Uccide moglie a bastonate, vicini sconvolti dalla violenza

"Girava voce che litigassero da tempo, ma credo che nessuno potesse immaginare una cosa simile". Così una vicina di casa, sconvolta per l'omicidio avvenuto questa mattina a Venaria Reale, in una palazzina di via Sandre 14, dove Giovenale Aragno, 73 anni, ha ucciso a bastonate la moglie, Silvana Arena, 74. Secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti la discussione avrebbe avuto origine da questioni familiari. Stando alle voci dei vicini, che riferiscono di dicerie e non di fatti a cui abbiano assistito personalmente, pare che tra i due pensionati già da tempo non scorresse buon sangue.