Elezioni: Iaria (M5s) candidato alla Camera

"E' una sfida difficile, ma noi del Movimento siamo abituati, è un nuovo inizio". Così Antonio Iaria, ex assessore della giunta Appendino a Torino, nel riferire la decisione di candidarsi alla Camera per le politiche del 25 settembre, passando per le ormai consuete "parlamentarie" (primarie interne, ndr). "Mi sento eccitato e coinvolto - aggiunge - come alla prima elezione. Negli ultimi 14 mesi pativo il governo Draghi, io avevo votato contro quella scelta, ma adesso siamo di nuovo noi", aggiungendo l'auspicio di essere il secondo in lista per il proporzionale dopo l'ex sindaca, Chiara Appendino.