Elezioni: Unia (M5s), "mi candido alle parlamentarie"

"Mi sono candidato alle parlamentarie (le primarie interne, ndr) del Movimento 5 stelle per il Senato. Se vorrete darmi la vostra preferenza ne sarò onorato". Così Alberto Unia, ex assessore della giunta Appendino, in un post su Facebook. "Vi risparmio - prosegue in due post scriptum - promesse inutili o soprannomi da gladiatore romano. Sono pronto a rimboccarmi le maniche come ho già fatto, da cittadino, da consigliere comunale e da assessore".