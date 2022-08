Università: Torino, master per Green & Sustainability manager

Nasce a Torino, da una collaborazione tra il dipartimento Management dell’Università, Confcooperative Piemonte e il Corep (Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente), un master in Green & Sustainability Manager, pensato per formare i manager del futuro, manager in grado di favorire la transizione sostenibile delle imprese grazie a una formazione specialistica e competenze trasversali, che spaziano dalla sostenibilità agli strumenti finanziari, dalla legislazione in materia al design thinking. Il percorso di studi, proposto in modalità di apprendistato di alta formazione, è un Master di primo livello della durata di due anni con assunzione effettuata dall'azienda fin dall'inizio ed è rivolto a giovani laureati con età inferiore ai 30 anni al momento dell'assunzione. Secondo il rapporto "Previsioni e fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026)" redatto da Anpal e Unioncamere, viene sottolineato, nei prossimi 5 anni il 60% dei lavoratori dovrà possedere un livello medio-alto di competenze specifiche "green", mentre nel 2021 le entrate di Green Jobs programmate dalle imprese hanno costituito il 34,5% del totale dei contratti previsti nell'anno (Unioncamere-Anpal, "Le competenze green. Analisi della domanda di competenze legate alla Green economy nelle imprese", 2021).